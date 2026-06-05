Россиянин забил знакомого после ссоры и спрятал в холодильнике

В Башкирии нашли мужчину без признаков жизни, спрятанного в холодильнике

В Башкирии на берегу реки нашли мужчину без признаков жизни, спрятанного в холодильнике. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, все началось с того, что 35-летний мужчина в декабре прошлого года распивал спиртное с 67-летним знакомым. В какой-то момент между ними случилась ссора, и он избил пенсионера. Пострадавший не выжил.

Чтобы замести следы, фигурант с подельником купили старый холодильник и поместили туда пенсионера. Затем они заказали доставку груза на окраину города и оставили холодильник на берегу реки.

В мае этот холодильник обнаружили местные жители. Эксперты смогли установить личность пожилого мужчины, а затем правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, он арестован.

Ранее россиянин забил парализованную мать и получил 16 лет колонии.