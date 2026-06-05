Россиянин забил парализованную мать и получил 16 лет колонии

В Амурской области сын жестоко избил свою парализованную мать и получил 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчина проживал вместе с парализованной матерью в одной квартире, в один из дней, пьяный сын подошел к кровати женщины и принялся ее избивать. Когда потерпевшая упала на пол, мужчина продолжил избиение. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого на Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором. Пьяный сын повздорил с матерью, конфликт на бытовой почве перерос в рукоприкладство. Мужчина схватился за топор и нанес родительнице удар прямо в голову. Довести задуманное до конца нападавший не смог благодаря тому, что его матери вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мужчина расправился с женщиной в лесу и спустя почти 20 лет получил срок.