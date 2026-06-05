Fonbet стал лауреатом премии «Чемпион» на ПМЭФ

Компания Fonbet стала победителем премии «Чемпион» на ПМЭФ-2026 в номинации «Второе дыхание» за активную поддержку адаптивного спорта, сообщает пресс-служба компании.

Всего за последние годы в рамках благотворительной программы ДоброFON было реализовано более 200 социально-значимых инициатив, среди которых создание доступной городской среды, фестиваль «Импульс» и другие.

Как отметил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов, адаптивный спорт – это не только спорт, но и преодоление стереотипов.

«Многие относятся к нему, как к не совсем спорту. Считаю, что это несправедливо. Отмечу, что у нас есть еще одно мероприятие, когда мы играем с Фондом Константина Хабенского в футбол. ДоброFON собирает команду спортсменов, а Константин Хабенский собирает команду артистов. Также за нашу команду играет Роман Костомаров», — сказал он.

По словам двукратной паралимпийской чемпионки в горных лыжах Варвары Ворончихиной, в России паралимпийскому спорту уделяется большое внимание.

«После прошедших паралимпийских игр большое спасибо компании Fonbet за то, что наградили нас. Благодарна за то, что паралимпийский спорт в нашей стране развивается», — сказала она.

Также Континентальная хоккейная лига (КХЛ) получила награду в номинации «Событие» за самый масштабный спортивный проект.

«Для КХЛ большая честь стать лауреатом премии «Чемпион» и получить награду на ПМЭФ. Хоккей любят в России, это доказывает зрительский интерес. Цифры посещаемости прошедшего сезона – не только наша гордость, но и стимул не останавливаться на достигнутом», — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.