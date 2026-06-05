Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Fonbet стал лауреатом премии «Чемпион» на ПМЭФ

Компанию Fonbet наградили за вклад в популяризацию спорта
Росконгресс

Компания Fonbet стала победителем премии «Чемпион» на ПМЭФ-2026 в номинации «Второе дыхание» за активную поддержку адаптивного спорта, сообщает пресс-служба компании.

Всего за последние годы в рамках благотворительной программы ДоброFON было реализовано более 200 социально-значимых инициатив, среди которых создание доступной городской среды, фестиваль «Импульс» и другие.

Как отметил управляющий акционер компании Fonbet Валентин Голованов, адаптивный спорт – это не только спорт, но и преодоление стереотипов.

«Многие относятся к нему, как к не совсем спорту. Считаю, что это несправедливо. Отмечу, что у нас есть еще одно мероприятие, когда мы играем с Фондом Константина Хабенского в футбол. ДоброFON собирает команду спортсменов, а Константин Хабенский собирает команду артистов. Также за нашу команду играет Роман Костомаров», — сказал он.

По словам двукратной паралимпийской чемпионки в горных лыжах Варвары Ворончихиной, в России паралимпийскому спорту уделяется большое внимание.

«После прошедших паралимпийских игр большое спасибо компании Fonbet за то, что наградили нас. Благодарна за то, что паралимпийский спорт в нашей стране развивается», — сказала она.

Также Континентальная хоккейная лига (КХЛ) получила награду в номинации «Событие» за самый масштабный спортивный проект.

«Для КХЛ большая честь стать лауреатом премии «Чемпион» и получить награду на ПМЭФ. Хоккей любят в России, это доказывает зрительский интерес. Цифры посещаемости прошедшего сезона – не только наша гордость, но и стимул не останавливаться на достигнутом», — отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!