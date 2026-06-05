В Кушве мать выгоняла семилетнего сына на балкон и привязывала к кровати

В Свердловской области мать ставила сына коленями на гречку, выгоняла на балкон и избивала, за издевательства над ребенком она проведет в колонии 3,5 года. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обвиняемая год избивала семилетнего сына. Мать била мальчика ремнем, шнуром от зарядки телефон, выгоняла на балкон раздетым, привязывала к кровати за ноги и ставали коленями на гречку. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании.

Приговором суда ей назначено наказание в в виде 3,5 лет лишения свободы. По данным kp.ru, жестокость по отношению к сыну, мать объясняла тяжелым разводом и необходимостью одной воспитывать ребенка.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее родители морили сына голодом и заставляли спать в мусорном пакете.