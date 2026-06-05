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Общество

Врач назвала неожиданную опасность кетчупа

Врач Павлюк: кетчуп влияет на центры голода и насыщения в мозге
Shutterstock

При выборе кетчупа важно обращать внимание на наличие консервантов, поскольку они портят центры голода и насыщения, приводя к набору веса. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Человек может чувствовать больше голода, чувствовать отвращение к обычной пище, потому что она будет казаться невкусной после усилителей вкуса. Если выбирать кетчупы, то лучше простые. Или заменять их самодельной томатной пастой — самый верный способ», — сказала специалист.

Она также отметила, что в кетчуп зачастую добавляют сахар, соль, усилители вкуса и ароматизаторы.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого говорила, что кетчуп содержит большое количество простых углеводов. Особенность таких продуктов, по ее словам, в том, что после их употребления человек очень быстро снова начинает испытывать голод, пояснила врач.

Ранее россиян предупредили о скрытом сахаре в популярных «здоровых» продуктах.

 
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