Криминальный мир помог сестре «золотой судьи» оплатить обучение

Обучение детей бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой было оплачено представителями криминального мира, заявили сотрудники Генеральной прокуратуры РФ. Об этом пишет ТАСС.

В Краснодаре состоялось судебное заседание по антикоррупционному делу об обращении имущества семьи Хахалевых и аффилированных лиц в доход государства. На заседании истец приобщил ряд документов, в том числе протоколы допросов нескольких лиц и рассекреченные материалы регионального управления МВД России.

«Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение несовершеннолетних детей Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии», — сказал сотрудник Генпрокуратуры.

Наталия Хахалева является сестрой бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, также известной как «золотая судья». В июле 2017 года последняя организовала дочери свадьбу за $2 млн. Впоследствии также появилась информация, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете.

В апреле текущего года председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в ГП материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой. Как писали РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края потратила вырученные коррупционным путем средства на покупку двух домовладений площадью 510 квадратных метров и трех земельных участков площадью 2700 квадратных метров. Кроме того, родственница «золотой судьи» приобрела автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

Ранее были раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи».