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Общество

В Нидерландах дали срок матери, разрешившей сыну примкнуть к террористам

Reuters: в Нидерландах осудили мать за позволение сыну стать боевиком ИГ
Firas Makdesi/Reuters

Окружной суд в Гааге 5 июня признал 49-летнюю жительницу Нидерландов виновной в военных преступлениях и приговорил ее к семи годам тюрьмы за то, что она в 2014 году позволила своему на тот момент 14-летнему сыну стать боевиком «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает Reuters.

Решением суда Айада К. также признана виновной в пособничестве ИГ и создании угрозы для своих несовершеннолетних детей.

Женщина увезла из Нидерландов своего сына и дочь в Сирию в 2014 году. Тогда часть сирийской территории контролировалась боевиками террористической группировки. Судьи утверждают, что затем К. позволила своему сыну вступить в военную полицию ИГ. Мальчик погиб спустя всего два года, во время службы в военном подразделении организации.

Во время суда К. воспользовалась своим правом хранить молчание и не дала никаких показаний. После падения «Исламского государства» в 2019 году женщина продолжала оставаться в Сирии, пока ее не репатриировали в Нидерланды в 2024 году вместе с оставшимися детьми и арестовали по прибытии.

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