В Госдуме раскритиковали тренд на «мам выходного дня»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» высказалась против набирающего популярность тренда на «мам выходного дня».

Речь идет о женщинах, которые добровольно оставляют детей с отцами на постоянной основе, а сами видят их только по выходным. По словам депутата, такая позиция матерей не приносит пользы ни им, ни их детям.

«Мама и папа должны ежедневно, ежечасно, ежеминутно присутствовать в жизни ребенка», — сказала Останина.

Парламентарий напомнила, что ребенок имеет право на полноценную семью, а мать и отец, согласно Конституции, обладают равными правами и обязанностями.

По мнению Останиной, выполнять родительские обязанности раз в неделю недопустимо — это вредит детям. Такой подход не укрепит связь с мамой, а создаст лишь видимость благополучия. В будущем, считает депутат, это может обернуться обидами уже для повзрослевших детей.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России растет число «мам выходного дня». Женщины все чаще подписывают мировые соглашения, отдавая детей отцам на постоянное проживание, вместо того чтобы участвовать в долгих судебных тяжбах за право опеки. Сами они продолжают строить карьеру и заниматься собой.

Ранее в Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете.