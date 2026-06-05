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Общество

Французский миллиардер просит изменить закон, чтобы ничего не оставить своим детям

Миллиардер из Франции просит изменить закон, чтобы лишить детей наследства
Кадр из видео/Public Sénat/YouTube

Французский миллиардер Пьер-Эдуар Стерен заявил, что пытается изменить французские законы о наследовании, чтобы его пятеро детей не получили ни цента из его состояния в €1,4 миллиарда, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 52-летний бизнесмен разбогател на компании Smartbox и сейчас живет в Бельгии. Во время выступления в Сенате Франции он заявил, что наследство, по его мнению, «портит детей».

«Я не хочу разрушать своих детей. Я не хочу давать им ни цента. Настоящая свобода — начинать жизнь с нуля», — прокомментировал предприниматель.

Однако французское законодательство не позволяет просто лишить детей наследства. По Кодексу Наполеона дети считаются «обязательными наследниками». Если у человека трое и более детей, минимум 75% состояния автоматически должны перейти им.

Стерен заявил, что считает такой закон ограничением личной свободы и хотел бы иметь право полностью распорядиться своими деньгами самостоятельно — например, передать все на благотворительность.

Ранее сообщалось, что кошка модельера Лагерфельда до сих пор не получила миллионное наследство.

 
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