Французский миллиардер просит изменить закон, чтобы ничего не оставить своим детям

Французский миллиардер Пьер-Эдуар Стерен заявил, что пытается изменить французские законы о наследовании, чтобы его пятеро детей не получили ни цента из его состояния в €1,4 миллиарда, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 52-летний бизнесмен разбогател на компании Smartbox и сейчас живет в Бельгии. Во время выступления в Сенате Франции он заявил, что наследство, по его мнению, «портит детей».

«Я не хочу разрушать своих детей. Я не хочу давать им ни цента. Настоящая свобода — начинать жизнь с нуля», — прокомментировал предприниматель.

Однако французское законодательство не позволяет просто лишить детей наследства. По Кодексу Наполеона дети считаются «обязательными наследниками». Если у человека трое и более детей, минимум 75% состояния автоматически должны перейти им.

Стерен заявил, что считает такой закон ограничением личной свободы и хотел бы иметь право полностью распорядиться своими деньгами самостоятельно — например, передать все на благотворительность.

Ранее сообщалось, что кошка модельера Лагерфельда до сих пор не получила миллионное наследство.