Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Кошка модельера Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн

Bild: кошка Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн
choupetteofficiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кошка модельера Карла Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн, пишет Bild.

При жизни знаменитого модельера у его кошки по кличке Шупетт были две сиделки, личный повар, перелеты на частном самолете и ужины за одним столом с хозяином.

После смерти Лагерфельда в 2019 году сообщалось, что дизайнер хотел оставить своей любимице около €150 миллионов евро в качестве наследства. Однако спустя семь лет деньги так и не были получены.

По словам бывшей домработницы Франсуазы Кашот, которая сейчас заботится о Шупетт, на содержание кошки до сих пор не поступило ни цента из предполагаемого наследства.

Причиной стали многолетние судебные споры вокруг завещания модельера. Кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество.

Сейчас Шупетт живет не в роскошной вилле, а в обычной квартире в Париже. Ее хозяйка утверждает, что вынуждена работать и оплачивать содержание кошки самостоятельно, пока юристы пытаются разобраться с наследством.

Ранее в Китае пенсионер сообщил, что отдаст наследство тому, кто согласится ухаживать за кошкой.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!