Кошка модельера Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн

Bild: кошка Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн

Кошка модельера Карла Лагерфельда до сих пор не получила наследство в размере €150 млн, пишет Bild.

При жизни знаменитого модельера у его кошки по кличке Шупетт были две сиделки, личный повар, перелеты на частном самолете и ужины за одним столом с хозяином.

После смерти Лагерфельда в 2019 году сообщалось, что дизайнер хотел оставить своей любимице около €150 миллионов евро в качестве наследства. Однако спустя семь лет деньги так и не были получены.

По словам бывшей домработницы Франсуазы Кашот, которая сейчас заботится о Шупетт, на содержание кошки до сих пор не поступило ни цента из предполагаемого наследства.

Причиной стали многолетние судебные споры вокруг завещания модельера. Кроме того, французское законодательство не позволяет животным напрямую наследовать деньги или имущество.

Сейчас Шупетт живет не в роскошной вилле, а в обычной квартире в Париже. Ее хозяйка утверждает, что вынуждена работать и оплачивать содержание кошки самостоятельно, пока юристы пытаются разобраться с наследством.

