Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыты подробности убийства беременной девушки на востоке Москвы

112: убивший беременную девушку москвич находился в состоянии опьянения
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Житель Москвы, задушивший свою беременную девушку, в момент убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, вечером 4 июня мужчина напал на свою девушку после ссоры.

«Будучи пьяным, мужчина задушил возлюбленную, а после уснул», — говорится в материале.

Когда москвич проснулся, он обнаружил в квартире труп девушки. После этого нападавший сам позвонил в правоохранительные органы.

«Сейчас мужчина задержан. С ним проводятся следственные действия», — подчеркивается в публикации.

Пресс-служба столичного управления Следственного комитета России сообщала, что трагедия произошла на востоке Москвы — в доме на улице Алтайской. Погибшей было 28 лет.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Как писали СМИ, мужчина работал агентом по недвижимости.

Ранее в Челябинской области мужчина из ревности задушил женщину и сбросил ее тело в реку.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!