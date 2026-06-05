Раскрыты подробности убийства беременной девушки на востоке Москвы

Житель Москвы, задушивший свою беременную девушку, в момент убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, вечером 4 июня мужчина напал на свою девушку после ссоры.

«Будучи пьяным, мужчина задушил возлюбленную, а после уснул», — говорится в материале.

Когда москвич проснулся, он обнаружил в квартире труп девушки. После этого нападавший сам позвонил в правоохранительные органы.

«Сейчас мужчина задержан. С ним проводятся следственные действия», — подчеркивается в публикации.

Пресс-служба столичного управления Следственного комитета России сообщала, что трагедия произошла на востоке Москвы — в доме на улице Алтайской. Погибшей было 28 лет.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Как писали СМИ, мужчина работал агентом по недвижимости.

Ранее в Челябинской области мужчина из ревности задушил женщину и сбросил ее тело в реку.