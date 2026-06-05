В Волгограде чиновника судят за прогулы на работе и мошенничество

В Волгограде судят заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова, который за семь лет работы в администрации провел на рабочем месте всего 142 дня. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, чиновник признался, что в свободное время работал юристом, а позже решил полностью уйти в эту сферу и уволился с госслужбы. Однако спустя несколько месяцев к Белову пришли с обысками и задержали.

Следствие считает, что Белов обманывал районную администрацию, так как в рабочее время занимался своими подработками. За семь лет он получил около ₽5,2 млн зарплаты, что следствие квалифицирует как мошенничество в крупном размере. Главным доказательством, как утверждает Baza, стала детализированная распечатка звонков, интернет-трафика и перемещений его мобильного телефона, которая показала, что в администрации чиновник действительно появлялся редко.

Сам Белов заявил, что не понимает, на чем основаны обвинения. По его словам, администрация была им довольна, а главы района называли его работу безупречной. Он подчеркнул, что его должность с самого начала предполагала разъездной характер, и заверил, что отлучался только по рабочим вопросам.

До этого Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя главы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам колонии общего режима по делу о махинациях на сумму более ₽1 млрд. Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Ему также назначен штраф в ₽1,5 млн и запрет в течение трех лет занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях.

Ранее во Владимирской области арестовали подозреваемого в коррупции начальника полиции.