Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

На ПМЭФ появилось выставочное пространство народных художественных промыслов

На ПМЭФ открыли стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История»
Александр Кряжев/РИА Новости

На ПМЭФ прошла торжественная церемония открытия стенда «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История».

В церемонии открытия приняли участие директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Кусков, сенатор Российской Федерации Инна Святенко и другие.

На стенде представлены образцы традиционного искусства и ремесел, показывающие богатство культурного наследия России.

Посетители стенда смогут увидеть работы более чем 15 предприятий из различных регионов России.

«Открытие отдельного пространства народных художественных промыслов на ПМЭФ – важный шаг в продвижении отрасли и повышении узнаваемости российских промыслов как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Дмитрий Кусков.

Также Инна Святенко подчеркнула, что народные художественные промыслы – это живое воплощение культурного кода России.

«Особенно символично, что в Год единства народов России эта экспозиция объединила на одной площадке предприятия из разных регионов, демонстрируя богатство и многообразие отечественной культуры», — сказала она.

Кроме того, к открытию стенда организаторы подготовили каталог, в котором представлены предприятия-участники и их работы.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!