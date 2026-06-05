На ПМЭФ появилось выставочное пространство народных художественных промыслов

На ПМЭФ прошла торжественная церемония открытия стенда «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История».

В церемонии открытия приняли участие директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Кусков, сенатор Российской Федерации Инна Святенко и другие.

На стенде представлены образцы традиционного искусства и ремесел, показывающие богатство культурного наследия России.

Посетители стенда смогут увидеть работы более чем 15 предприятий из различных регионов России.

«Открытие отдельного пространства народных художественных промыслов на ПМЭФ – важный шаг в продвижении отрасли и повышении узнаваемости российских промыслов как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил Дмитрий Кусков.

Также Инна Святенко подчеркнула, что народные художественные промыслы – это живое воплощение культурного кода России.

«Особенно символично, что в Год единства народов России эта экспозиция объединила на одной площадке предприятия из разных регионов, демонстрируя богатство и многообразие отечественной культуры», — сказала она.

Кроме того, к открытию стенда организаторы подготовили каталог, в котором представлены предприятия-участники и их работы.