Петербуржец платил девочкам за обнаженные танцы и видео

В Петербурге арестовали мужчину, который платил детям за обнаженные танцы и интимные видео. Об этом сообщает 78.ru.

Жертвой обвиняемого стала 12-летняя девочка из Перми, мужчина переписывался с ребенком, заставлял ее снимать непристойные фото и виде. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Во время обыска в квартире петербуржца нашли мобильный телефон с видеозаписями, которые прислал ему ребенок и несколько роликов с тремя девочками, танцующими в обнаженном виде. Мужчина признался, что платил детям по 500 рублей за каждое видео. Его отправили в следственный изолятор до 1 июля, возбуждено уголовное дело.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее учительница год насиловала подростка и попала под суд.