Ветеринар назвала самую опасную для домашних животных рассаду

Рассада может представлять серьезную опасность для домашних животных. Особенно для кошек, которые любят копаться в земле, жевать листья и опрокидывать контейнеры с растениями. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Многие воспринимают рассаду как полностью безопасную, однако риски связаны не только с самими растениями.

«Опасность могут представлять грунт, удобрения, стимуляторы роста, плесень в почве и даже небольшие декоративные элементы. Кроме того, некоторые популярные растения токсичны для питомцев», – отметила ветеринар.

От кошек и собак стоит держать подальше рассаду томатов, лука, чеснока и острого перца. Опасны также декоративные луковичные растения, авокадо, некоторые виды зелени и комнатных цветов. Например, листья и стебли томатов содержат соланин, который вызывает у питомцев расстройства ЖКТ, слабость и нарушения координации.

Отдельную угрозу представляет удобренная почва.

«Кошки нередко воспринимают контейнеры с рассадой как дополнительный лоток, собаки могут есть землю из любопытства. А в грунте часто содержатся минеральные удобрения, перлит, стимуляторы роста и другие вещества, небезопасные для животных», – пояснила Фроленко.

Еще один неочевидный риск – плесень и грибки, которые появляются при высокой влажности.Они вызывают у питомцев аллергию, раздражение слизистых и ЖКТ, проблемы с дыханием.

Размещайте рассаду вне доступа питомцев и не используйте токсичные удобрения в доме. Сразу убирайте просыпавшийся грунт и не позволяйте жевать растения.

«Если после контакта с рассадой у питомца появились рвота, вялость, дрожь, отказ от еды или повышенное слюнотечение, важно как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу», – подчеркнула эксперт.

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