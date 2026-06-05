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Общество

HR-эксперт объяснила, как официанту выйти на доход в 400 тыс. рублей

HR-эксперт Лоикова: официант может получать 400 тыс. рублей при высоком чеке
Shutterstock

Официант сможет выйти на доход в 400 тыс. рублей при высоком среднем чеке и потоке гостей, это удел узкого сегмента рынка. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, в обычных заведениях оклад или ставка составляют от 40 до 80 тыс. рублей. Основной доход приходится на чаевые — в хорошем месте с ними можно выходить на доход в 100–250 тыс. рублей в месяц. В премиальных ресторанах принято оставлять 10–15% от чека, уточнила эксперт.

К важным качествам для этой профессии она отнесла грамотную речь, стрессоустойчивость, высокий профессионализм, знание столового этикета и иностранных языков. Она уточнила, что начинать карьеру придется с основ, например устроиться стажером в сетевой проект с хорошим трафиком посетителей.

«Затем можно переходить в дорогой сегмент: в ресторан, где средний чек на человека составляет от 5–10 тыс. рублей и выше. Чем больше, тем выше чаевые: доход будет формироваться на 80% из них. Также стоит развивать личный бренд», – добавила Лоикова.

В феврале доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал «Газете.Ru», что в случае освобождения чаевых от налога на доходы физических лиц доход официантов вырастет на сумму НДФЛ, который сейчас достигает 13-22%.

Ранее сообщалось, что туристке грозит тюрьма за то, что она издавала обезьяньи звуки во время ссоры с официантом.

 
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