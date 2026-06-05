Диетолог рассказал, как выбрать полезную минералку

Минеральную воду, которую россияне начинают чаще употреблять с наступлением жаркой погоды, нужно выбирать под определенные цели и задачи. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Чтобы ответить на вопрос, какая минералка полезна, а какая нет, нужно посмотреть, в каком состоянии находится человек. Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению», — рассказал он.

Так, по его словам, существуют минералки, полезные при гастрите, некоторые варианты будут стимулировать желчеотток, другие — поддерживают электролитный баланс организма. Поляков подчеркнул, что воду для лечение должен подбирать врач по определенным медицинским показаниям. При этом существует универсальная минералка, которую можно в небольших количествах принимать любому, например, «Ессентуки‑4», заключил он.

Терапевт Сергей Исковских до этого рассказал «Газете.Ru», что некоторые напитки действуют как «скрытые дегидратанты» — они запускают в организме процессы, ведущие к чистой потере влаги. Среди них алкоголь, кофе и чай, сладкая газировка и пакетированные соки, кофеиновые стимуляторы (кофе, энергетики) и лечебно-столовые и лечебные минеральные воды.

Ранее в России заблокировали продажу многомиллионной партии армянской минералки.