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Общество

Ученые впервые оценят биологический возраст россиян

В России впервые оценят биологический возраст населения
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика Дедова Минздрава и «Промомед» совместно изучат биологический возраст и метаболическое здоровье россиян. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующий договор был подписан директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой и председателем совета директоров «Промомед» Петром Белым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ученые изучат биовозраст граждан в зависимости от веса, а также исследуют влияние ожирения на темпы биологического старения у людей разного возраста. Работа будет направлена на формирование данных для диагностики быстрого старения и сбор различной эпидемиологической информации, включая генетические маркеры преждевременного старения.

Исследование стартует летом текущего года и пройдет в разных регионах России. Эксперты оценят приверженность жителей страны здоровому образу жизни и действенность профилактических мер.

Ученые также намерены изучить связь ожирения с метаболическим и репродуктивным здоровьем.

Ранее врачи зафиксировали 36 миллионов случаев ожирения среди населения России.

 
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