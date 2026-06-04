В Петербурге пара отказалась платить и жестоко избила таксиста

В Петербурге поездка на такси закончилась для водителя посещением травмпункта. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, машину вызвали мужчина и женщина. Когда таксист привез их в пункт назначения, пассажиры попытались сбежать, чтобы не платить за поездку.

После этого между водителем и клиентами произошла ссора, во время которой женщина распылила перцовый баллончик мужчине в лицо, после чего нанесла несколько ударов. Пока мужчина был дезориентирован, пара скрылась.

«Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами», – сообщается в публикации.

Он также написал заявление в полицию. На следующий день сотрудники МВД задержали подозреваемую, ею оказалась 39-летняя безработная женщина. В отношении россиянки составили административные протокол по статье о мелком хулиганстве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таксист подал в суд на пассажирку, которая трогала его и предлагала переспать.