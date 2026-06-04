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Общество

«Голову бы тебе проломить»: в Волгограде компания избила отловщицу собак

В Волгограде отловщица собак попала в больницу после нападения компании
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Полицейские Волгограда проводят проверку по факту нападения на девушку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию обратилась сама пострадавшая. По данным aif.ru, она работает в службе отлова животных. Местная жительница вызвала специалистов, чтобы они избавили ее от собаки, которая напала на нее.

Работница ввела собаке транквилизатор и зафиксировала, но в этот момент к ней подошла компания. Неизвестные избили девушку и распылили в лицо перцовый баллончик. Когда пострадавшая отвлеклась, незнакомцы выпустили животное.

«При этом толпа старалась ударить сотрудницу, выкрикивая: «Голову бы тебе проломить!» – сообщается в публикации.

В результате девушка попала в больницу, где ей диагностировали химический ожог глаз, конъюнктивит и травмы рук.

Как уточнили в полиции, агрессоры являются местными жителями.

«Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации МВД.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают всех участников конфликта.

Ранее в Екатеринбурге подростки залили перцовкой пенсионера в трамвае из-за замечания.

 
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