В Екатеринбурге подростки залили перцовкой пенсионера в трамвае из-за замечания

В Екатеринбурге подростки распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру в трамвае после того, как он сделал им замечание. Об этом сообщает Е1.

Молодые люди громко нецензурно бранились и грубили кондуктору, пожилой пассажир сделал им замечание, попросив вести себя тише. Один из парней брызнул пенсионеру в глаза из перцового баллончика, после чего вся компания выбежала из вагона.

Мать 14-летнего подростка рассказала свою версию произошедшего. Она признала, что подростки вели себя шумно, смеялись над видео в интернете и громко разговаривали. По её словам, кондуктор сделал ребятам замечание, они извинились и успокоились. Однако пожилой мужчина, который также вмешался, продолжил настаивать и объяснять правила поведения в общественных местах.

Женщина утверждает, что пенсионер начал бить одного из мальчиков, и тогда девочки из компании распылили перцовый баллончик, чтобы защитить друга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее кировские подростки-нацисты бросили банан в африканских студентов и распылили на них газ.

 
