Невесту задержали на собственной свадьбе за драку с матерью

В Польше невеста устроила драку с матерью на собственной свадьбе, пишет Polsat News .

Инцидент произошел во время свадьбы в Сувалках. Посреди торжеста между женщинами возник острый конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. По данным полиции, невеста несколько раз ударила свою мать и повалила ее на пол.

Бригада скорой оказала помощь пожилой женщине, а ее 42‑летнюю дочь доставили в полицейское отделение прямо в свадебном платье. Медицинское освидетельствование выявило в ее организме почти 1,5 промилле алкоголя.

Женщине на 14 дней запретили приближаться к ближайшей родственнице. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности.

Ранее жених поссорился с невестой и застрелил ее в день свадьбы.

 
