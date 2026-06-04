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Общество

Довгаленко назвала кризис в Персидском заливе катализатором многополярного мира

Довгаленко отметила роль российско-африканского взаимодействия
Александр Кряжев/РИА Новости

Кризис в Персидском заливе стал катализатором формирования многополярного мира. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.

Ее выступление состоялось в ходе бизнес-диалога «Россия — Африка» на Петербургском международном экономическом форуме.

«И в этом новом мире, нарождающемся миропорядке российско-африканское взаимодействие выступает как одна из несущих опор», — сказала она.

Участники диалога обсудили влияние противостояния в Персидском заливе на экономические отношения. Стороны рассмотрели вопросы купирования последствий сбоя транспортно-логистических цепочек.

Также в повестку вошло обеспечение безопасности международных взаиморасчетов. Преимущества российского содействия странам Африки обсудили в контексте укрепления продовольственного и энергетического суверенитета. Подготовка профессиональных кадров и цифровизация госуправления стали темами обсуждения. Россия предложила помощь в увеличении степени локализации добавленной стоимости.

 
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