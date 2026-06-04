Жители российского города заявили, что месяцами утопают в собственных отходах

В кабардино-балкарском городе Прохладном региональный оператор уже несколько месяцев не справляется с вывозом твердых бытовых отходов, из которых за это время уже образовались завалы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на фото- и видеоматериалы местных жителей.

Горожане жалуются, что в мае, когда вместо прежней «Экологистики» подрядчиком по вывозу бытовых отходов стала компания «Экотехпром», ситуация с санитарной очисткой в Прохладном стала еще хуже. Однако, по словам местного населения, проблемы возникли задолго до этого — как минимум с начала весны.

В комментариях к сообщениям в Telegram-канале администрации Прохладного местные жители возмущаются отсутствием реакции со стороны властей. Там же опубликовано сообщение нового оператора по вывозу отходов, который поясняет, что сейчас заканчивает реорганизацию и регистрирует в ГИБДД недавно купленную спецтехнику.

«Ситуация с вывозом мусора стабилизируется в ближайшие дни. Весь накопившийся мусор будет вывезен в полном объеме», — заверил подрядчик.

Жители Прохладного высказывают опасения по поводу того, что на фоне жаркой погоды скопления мусора на улицах могут спровоцировать вспышки заболеваемости кишечными инфекциями. По словам горожан, они неоднократно жаловались на ситуацию в различные инстанции, но их обращения либо игнорируются, либо заканчиваются получением формальных отписок.

Некоторые, по их словам, вынуждены были скинуться с соседями и самостоятельно организовать вывоз бытовых отходов, но теперь требуют от властей перерасчета оплаты за эту услугу, которая по факту не оказывалась.

Ранее в КБР пенсионерка провалилась в присыпанный мусором люк.