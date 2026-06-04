В Краснодарском крае оправдали самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии

Пенсионера из Краснодарского края оправдали в рамках дела о мастурбации перед школьницами. Об этом сообщает Baza.

91-летний мужчина был задержан после того, как в местных каналах появилось видео. На нем россиянин якобы самоудовлетворялся на глазах у школьниц. Сами девушки заявляли, что подобное уже происходило ранее.

При этом изначально пенсионер не понимал, в чем его обвиняют. По словам близких, в этот день, как обычно, мужчина решил прогуляться от своей дачи до этого места, чтобы покормить животных.

Отмечается, что у мужчины есть ряд болезней. Из-за хронического недержания мочи он вынужден ходить в туалет несколько раз в час. Именно поэтому его увидели в непристойном виде. Также мужчина очень плохо видит и, наиболее вероятно, не мог рассмотреть школьниц, так как расстояние между ними составляло 19 метров.

Пожилой мужчина стал фигурантом уголовного дела, однако в результате его оправдали. По данным канала, мужчина является самым пожилым фигурантом дела о педофилии.

Ранее мужчина мастурбировал у входа в популярный музей под Екатеринбургом.