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Общество

Россиянка выгораживала сожителя, который избил ее до потери сознания

В Курской области мужчина обиделся на грубый тон женщины и жестоко ее избил
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Железногорске женщина пыталась защитить своего сожителя, избившего ее до потери сознания. Об этом сообщила полиция Курской области.

Недавно 43-летняя местная жительница обратилась в больницу с жалобами на боли в голове и ребрах, изначально сказав полицейским, что травмы получила в результате падения. Однако в ходе проверки выяснилось, что повреждения ей причинил 37-летний сожитель.

Конфликт произошел после распития спиртного. Мужчина разозлился на грубый тон женщины и нанес ей несколько ударов по лицу. Когда она упала, он продолжил избивать ее руками и ногами. Женщина неоднократно теряла сознание и просила сожителя остановиться.

Спустя некоторое время мужчина покинул квартиру, после чего жертва обратилась за медицинской помощью. Несмотря на попытки скрыть детали произошедшего, правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном, сославшись на воздействие алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Ведется следствие.

Ранее житель Башкирии сжег жену и парализованную тещу.

 
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