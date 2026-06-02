Житель Башкирии сжег жену и парализованную тещу

В Башкирии мужчину будут судить за поджег жены и тещи

Житель Башкирии предстанет перед судом за расправу над родственниками. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в день инцидента между 68-летним мужчиной из Туймазинского района и его женой возник конфликт. Во время ссоры пьяный супруг облил женщину бензином в коридоре и поджег.

Как сообщает UFA1, женщина выбежала из дома. Ее заметили соседи и попытались потушить, но это не помогло. Спасти пострадавшую не смогли.

От действий мужчины пострадала и 86-летняя парализованная мать его жены, которая в момент конфликта находилась в доме. Пострадавшая не выжила.

«Кроме того, из-за возгорания их жилье было уничтожено, а также повреждено соседнее помещение, собственникам причинен ущерб на общую сумму более 720 тыс. рублей», – сообщается в публикации прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам фигурант вину не признает.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее юноша изнасиловал школьницу вместе с другом и сжег после сопротивления.