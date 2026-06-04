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Общество

Эксперт рассказал, как негосударственный пенсионный фонд отразится на россиянах

Эксперт Рязанский: НПФ поможет закрепить работника на конкретном предприятии
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Новый негосударственный пенсионный фонд (НПФ) может стать еще одним шагом в создании накопительного пенсионного фонда в масштабах России. Об этом kp.ru рассказал основатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Накопительная система доказала свое право на жизнь, как источник дополнительного пенсионного обеспечения. Это работает. Всегда ли эффективно — это отдельный разговор. И вопрос не только в прибыльности для отдельного пенсионера, но и в эффективном использования всех средств, находящихся в независимых пенсионных фондах, для экономики страны — вот в этом, на мой взгляд, и кроется причина решения о создании объединенного негосударственного пенсионного фонда», — заявил специалист

Он подчеркнул, что накопительная часть формируется из нескольких источников, в числе которых добровольные вклады от самого работника, софинансирование от государства и от предприятий. Однако эксперт подчеркнул, что сегодня работодатели не принимают активного участия в этом вопросе, поскольку нет механизма их привлечения.

В случае, если работодателей удастся заинтересовать, система приема на работу будет выглядеть по-другому. Сотруднику начнут озвучивать заработную плату и дополнительную сумму, которая каждый месяц будет зачисляться на его счет в НПФ и зависеть от стажа работы в этой компании. Благодаря этому удастся закрепить работника на конкретном предприятии.

Ранее стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы.

 
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