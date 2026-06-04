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Общество

Ефимов рассказал о строительстве головного центра компетенций МГТУ «СТАНКИН»

Ефимов: в Коммунарке началось строительство головного центра компетенций для СТАНКИН
Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа началось строительство головного центра компетенций для Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Работы ведутся в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории района Коммунарка планируется создать научно-образовательный кластер. Так, здесь появится Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который возведут для МГТУ «СТАНКИН» за счет средств городского бюджета. Этот объект будет предназначен для разработки и создания экспериментальных образцов станков различного назначения. В состав современного комплекса войдут административно-бытовые помещения и производственный корпус. Площадь здания составит порядка 19 тыс. квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству», – рассказал Владимир Ефимов.

Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности станет масштабным научно‑образовательным и производственным комплексом, который войдет в состав нового кампуса МГТУ «СТАНКИН» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«При строительстве нового здания будут использовать современные технологии и качественные материалы. Фундамент выполнят из монолитного железобетона, а наружные стены – из индивидуально изготовленных трехслойных панелей. В комплексе оборудуют научно-производственные лаборатории для исследований и разработок, конструкторское бюро с экспертно-аналитическим центром, центры реверс-инжиниринга и инжиниринга производственных систем», – добавил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят: здесь установят освещение, малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, проложат дорожки и уложат газон. В вечернее время здание будет украшать архитектурная подсветка.

«Создание Головного центра компетенций призвано обеспечить технологическое лидерство России в сфере станкостроения, внедрить передовые технологии и подготовить квалифицированные кадры. На территории будет создана уникальная среда для исследователей и конструкторов, что позволит обеспечить полный производственный цикл – от научной идеи и конструкторской разработки до выпуска опытных образцов станков», – пояснил ректор МГТУ «СТАНКИН» Борис Падалкин.

 
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