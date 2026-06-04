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Общество

Сбер поможет ДНР с подготовкой ИТ-специалистов

Греф и Пушилин договорились об открытии кампуса «Школы 21» в ДНР
Пресс-служба Сбера

Сбер поможет Донецкой народной республике подготовить ИТ-специалистов для экономики региона. Соглашение банк и правительство ДНР подписали в ходе ПМЭФ.

Стороны нацелились на развитие программы обучения информационным технологиям. Они договорились об обмене опытом и внедрении цифровых платформенных решений. Ключевой целью соглашения стало открытие в ДНР кампуса «Школы 21». Документ подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и глава ДНР Денис Пушилин.

Жители республики предоставят доступ к современным образовательным инструментам, которые помогут с освоением востребованных цифровых профессии. Сбер предложил региону цифровые технологии обучения, платформенные решения и методики. Правительство республики поможет организовать образовательный процесс и создать условия для учебы.

«Сегодня цифровые технологии работают во всех отраслях экономики. Поэтому полноценная компетенция в этой сфере необходима каждому. Настоящие прорывы рождаются там, где человеческий интеллект действует совместно с искусственным. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей», — сказал Греф.

По его словам, это важнейший навык для специалиста в любой области. Он отметил, что в «Школе 21» можно получить эти компетенции.

«Вместе с правительством мы поможем ДНР развиваться, чтобы проекты становились точками роста как для каждого человека, так и для республики в целом», — сказал он.

Пушилин назвал открытие кампуса точкой притяжения талантливой молодежи и драйвером технологического обновления республики.

«Сегодня мы расширяем взаимодействие со Сбером по ряду ключевых направлений — от подготовки востребованных ИТ-кадров до внедрения цифровых платформенных решений в экономику и социальную сферу. Вместе мы создаем условия, чтобы наши граждане получали современные профессии без отрыва от дома, а бизнес — квалифицированные кадры. Это системный шаг к устойчивому развитию Донбасса», — подчеркнул он.

 
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