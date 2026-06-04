Подмосковье перешло к «невидимому контролю»

Более 80 тыс. камер установлены для контроля благоустройства в Подмосковье

Московская область активно внедряет цифровые технологии и решения на основе искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность, что позволяет повышать эффективность проверок и снижать административную нагрузку на бизнес. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев на сессии «Невидимый контроль: как цифровые технологии изменили проверки бизнеса» Петербургского международного экономического форума.

По словам Воробьева, одним из ключевых направлений цифровизации стала строительная отрасль. Если ранее инспекторам требовалось лично выезжать на объекты для проверки соблюдения требований и сроков работ, то сегодня часть этих функций выполняют системы видеонаблюдения с элементами ИИ.

«Цифровизация позволяет сегодня без участия человека понимать, как обстоят дела в различных сферах надзора. Самый большой блок — стройка. Система сама видит, на какой стадии находится проект, соответствуют ли работы нормам безопасности и графику», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что также в регионе развивается практика стационарного видеонаблюдения на стройплощадках. Пока система внедряется на добровольной основе, однако власти рассчитывают, что в дальнейшем цифровое сопровождение строительства может стать обязательным стандартом — после внесения соответствующих изменений в законодательство.

В числе реализуемых проектов губернатор назвал также систему «Нейроинспектор», использующую технологии ИИ для автоматической проверки документации. В промышленную эксплуатацию систему планируется запустить осенью текущего года.

Кроме того, в Подмосковье внедряется система «невидимого надзора», предусматривающая использование БПЛА и искусственного интеллекта для контроля строительных площадок.

Еще одним цифровым решением стала система «Умная стройка», анализирующая видеопоток с помощью нейросетей. Как отметил Воробьев, этот подход лег в основу федерального показателя по внедрению ИИ в строительной сфере. Решение уже интегрировано в платформу «Цифровой регион», а в следующем году опыт Московской области планируется распространить на другие субъекты России.

Отдельное внимание власти региона уделяют цифровому контролю за благоустройством территорий. С 2023 года в Подмосковье реализуется проект «Чистая территория», который использует более 80 тыс. камер системы «Безопасный регион». С их помощью автоматически выявляются нарушения, включая переполненные урны, неработающее освещение и случаи несанкционированной парковки.

По словам Воробьева, ИИ также анализирует качество уборки дворов и вывоза отходов, оценивая работу управляющих компаний и региональных операторов.

Губернатор подчеркнул, что практика цифрового надзора уже вызывает интерес у других регионов и может быть масштабирована на федеральном уровне.