Сбер научит подмосковных учителей и школьников пользоваться ИИ

Подмосковье благодаря технологиям Сбера расширит внедрение цифровых образовательных инструментов и практик для развития ИТ-компетенций. Работа будет вестись в рамках сотрудничества компании и правительства Московской области. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Уточняется, что сотрудничество охватывает ряд направлений: профессиональное развитие педагогов, повышение уровня владения цифровыми инструментами и результатов государственной итоговой аттестации, а также развитие ИТ-компетенций учащихся школ и подготовку специалистов для экономики Подмосковья.

Одним из векторов работы названа поддержка педагогов в их ежедневной практике. Более 6 тыс. учителей и управленцев системы образования региона уже используют цифровые инструменты для подготовки к занятиям, анализа уроки и усовершенствования преподавательских практик.

Отмечается, что внедрение ИИ-инструментов ускоряет подготовку учителей к урокам до 40% и делает методическую поддержку доступнее и шире: один специалист может сопровождать до 10 раз больше педагогов.

Отдельное внимание в рамках сотрудничества уделено развитию цифровой грамотности школьников и навыков безопасного поведения в цифровой среде. С нового учебного года в подмосковных школах стартуют дополнительные практико-ориентированные занятия по кибербезопасности, основам работы с ИИ и цифровыми технологиями для учеников 1–11 классов. Проект охватит 215 школ, 550 педагогов и более 50 тыс. школьников.

Для педагогов предусмотрены программы повышения квалификации. Также продолжится работа по повышению результатов ОГЭ по математике с использованием современных образовательных технологий.

«Подмосковье — наш стратегический партнер с точки зрения масштаба внедрения ИИ. У нас запущена серия совместных проектов: мы системно интегрируем наши модели, дообученные на данных Московской области, совместно со специалистами региона. Особое внимание уделяется подготовке подрастающего поколения — создаем все условия, чтобы использовать огромные преимущества ИИ в учебном процессе и организации образования», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Греф добавил, что все свои новейшие технологические возможности Сбер в первую очередь внедряет в городах и районах Подмосковья.

В свою очередь, Воробьев сообщил, что с 2027 года киберуроки будет полностью внедрены в средней школе региона. Также в области запущен «Цифровой помощник учителя» с ИИ, сокративший время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В сентябре проект будет масштабирован на все Подмосковье.