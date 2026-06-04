В Росгвардии объяснили, как будут защищать детей в летних лагерях

Безопасности детей в летних лагерях уделяется особое внимание. Так, в Московской области вокруг таких объектов ежесуточно патрулируют территорию более 170 экипажей, сообщил начальник регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии, полковник полиции Алексей Коротков в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что по действующим нормам в каждом лагере должны устанавливаться металлодетекторы и системы принудительной остановки автомобилей. Кроме того, проверяется соблюдение правил пожарной безопасности, а все действия сотрудников и охранников лагерей заранее отрабатываются.

«Территорию МО ежесуточно патрулируют 170 экипажей, которые сейчас работают в вблизи оздоровительных лагерей. Они уделяют пристальное внимание подозрительным вещам, происходящим вокруг таких учреждений», — подчеркнул Коротков.

Он также добавил, что с сотрудниками лагерей проводят инструктаж – им ежедневно рассказывают о том, на что важно обращать внимание, какие меры следует принимать. Кроме того, полицейские контролируют качество работы систем, отвечающих за сигналы тревоги, заключил Коротков.

Напомним, до этого сообщалось, что в оздоровительных лагерях Московской области этим летом смогут отдохнуть порядка 500 тыс. детей. Как отмечал глава региона Андрей Воробьев, в предстоящем сезоне в Подмосковье откроется более 1 тыс. площадок, включая 125 загородных лагерей и свыше 900 пришкольных. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет подготовлены спортивные, творческие и экскурсионные программы. Продолжительность смен в большинстве лагерей составит от 14 до 21 дня, для детей будет организовано пятиразовое питание с учетом возрастных особенностей.

Ранее россиянам назвали главные «красные флаги» при выборе детского лагеря.