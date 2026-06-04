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Общество

Новосибирец с приятелем из мести сожгли автосервис и 15 машин

В Новосибирске двое мужчин из мести сожгли автосервис

В Новосибирске двое мужчин из мести сожгли автосервис и повредили 15 машин, ущерб превысил 20 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Пожар произошел в начале апреля на улице Мира. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что возгорание случилось из-за поджога, огонь повредил 15 автомобилей, здание автомастерской частично выгорело. Предварительный ущерб оценили в 20 млн рублей.

Выяснилось, что к поджогу причастны двое местных жителей. Один из мужчин решил отомстить своей бывшей сожительнице и привлек для этого знакомого. Подельники пробрались на территорию СТО, облили бензином автомобиль женщины, припаркованный возле бокса, и подожгли его. При обысках по местам жительства задержанных полицейские нашли наркотики, запрещенные вещества приятели планировали продать. предназначались для дальнейшего В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Ранее пьяный россиянин выбросил подругу с балкона и получил 13,5 года колонии.

 
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