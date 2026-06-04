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Общество

В Новороссийске частично перекрыли водопровод из-за ночного ЧП у реки

Водоконал Новороссийска заявил о перебое водоснабжения из-за подтопления
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Жители Новороссийска в Краснодарском крае сегодня столкнутся с ограничениями в подаче водопроводной воды из-за подтопления нескольких артезианских скважин у реки Кубань. Об этом сообщил городской водоканал в Telegram.

В сообщении уточняется, что о подтоплении водозабора Троицкого группового водопровода (ТГВ) рядом с Кубанью стало известно минувшей ночью около 01:40 по местному времени. После этого некоторые расположенные там артезианские скважины пришлось выключить, чтобы речная вода не попала в водопровод.

«В связи с этим снижена подача на город Новороссийск до объема 2650 куб. м в час. На основании указанной выше информации, утренняя подача холодной воды населению будет выполняться с 06:00 до 09:00», — указано в сообщении водоканала.

В организации заверили, что как только ситуация на территории водозабора Троицкого группового водопровода будет признана безопасной для подачи воды населению, водоснабжение возобновят.

Ранее в Новороссийске забил фонтан из-за прорыва водопровода.

 
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