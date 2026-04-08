Почти полмиллиона детей отдохнут в лагерях Подмосковья в летний сезон

Около 7 тыс. детей участников СВО отдохнут в Подмосковье летом
Около 500 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Московской области летом 2026 года. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, в предстоящем сезоне в Подмосковье откроется более 1 тыс. площадок, включая 125 загородных лагерей и свыше 900 пришкольных. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет подготовлены спортивные, творческие и экскурсионные программы.

«Подмосковные лагеря уже начали подготовку к летнему сезону. В этом году отдохнуть в них смогут около 500 тыс. детей со всех уголков нашего региона. Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что помимо традиционных форматов отдыха будут работать палаточные лагеря и дневные смены на базе школ и домов культуры. Также предусмотрены лагеря для подростков.

Особое внимание в этом году уделено досугу детей участников специальной военной операции. Планируется организовать отдых для 7 тыс. детей бойцов, что вдвое превышает показатель прошлого года. Смены для них пройдут в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях «Левково» в Пушкино и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Продолжительность смен в большинстве лагерей составит от 14 до 21 дня, для детей будет организовано пятиразовое питание с учетом возрастных особенностей.

Кроме того, около 3 тыс. детей из малообеспеченных семей смогут отдохнуть на Черном море в лагерях Краснодарского края и других регионов.

Отмечается, что бесплатные путевки предоставляются детям участников СВО, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Также в регионе действует система частичной или полной компенсации стоимости путевок для ряда льготных категорий граждан.

 
