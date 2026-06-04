В Кировской области мать забила двухмесячного младенца и бросила в заброшке

В Кировской области младенца без признаков жизни нашли в заброшке

В поселке Ленинская Искра задержали подозреваемую в избиении двухмесячного младенца, ребенок не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным региональной полиции, младенца без признаков жизни в заброшенном доме обнаружили местные жители. Выяснилось, что с новорожденным могла расправиться его мать. Как установили следователи, в ночь на 1 июня женщина несколько раз ударила сына по голове, бросила его в заброшенной постройке и сбежала, ребенок не выжил.

Подозреваемая вместе с сожителем попыталась скрыться от сотрудников полиции, их нашли в подполье дома родственников и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

До этого ростовчанка бросила окровавленных младенцев-близнецов в магазине и попала под суд. Шестимесячных мальчиков-близнецов обнаружили в алкомаркете Таганрога в 2024 году. По предварительным данным, женщина избила их и принесла в люльках в торговую точку. Одного из мальчиков спасти не смогли, второго направили в больницу.

Ранее мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года колонии.