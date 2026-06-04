Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кировской области мать забила двухмесячного младенца и бросила в заброшке

В Кировской области младенца без признаков жизни нашли в заброшке
СУ СК РФ по Кировской области

В поселке Ленинская Искра задержали подозреваемую в избиении двухмесячного младенца, ребенок не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным региональной полиции, младенца без признаков жизни в заброшенном доме обнаружили местные жители. Выяснилось, что с новорожденным могла расправиться его мать. Как установили следователи, в ночь на 1 июня женщина несколько раз ударила сына по голове, бросила его в заброшенной постройке и сбежала, ребенок не выжил.

Подозреваемая вместе с сожителем попыталась скрыться от сотрудников полиции, их нашли в подполье дома родственников и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

До этого ростовчанка бросила окровавленных младенцев-близнецов в магазине и попала под суд. Шестимесячных мальчиков-близнецов обнаружили в алкомаркете Таганрога в 2024 году. По предварительным данным, женщина избила их и принесла в люльках в торговую точку. Одного из мальчиков спасти не смогли, второго направили в больницу.

Ранее мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года колонии.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!