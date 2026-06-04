Мобильные звонки остались самым популярным способом связи у россиян

Телефонные звонки остались самым популярным способом связи, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 44% используют мобильный телефон для звонков. В ходе опроса также выяснилось, что за последний год 40% респондентов стали чаще звонить близким по телефону.

По данным опроса, средний объем голосового трафика на одного абонента за последний год увеличился на 25%.

Также опрос показал, что 4% респондентов планируют установить домашний телефон, 20% уже пользуются им, а 76% никогда не думали об этом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 21 по 27 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 2005 респондентов.