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Общество

Мобильные звонки остались самым популярным способом связи у россиян

Rambler&Co: 44% россиян используют мобильный телефон для звонков
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные звонки остались самым популярным способом связи, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 44% используют мобильный телефон для звонков. В ходе опроса также выяснилось, что за последний год 40% респондентов стали чаще звонить близким по телефону.

По данным опроса, средний объем голосового трафика на одного абонента за последний год увеличился на 25%.

Также опрос показал, что 4% респондентов планируют установить домашний телефон, 20% уже пользуются им, а 76% никогда не думали об этом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 21 по 27 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 2005 респондентов.

 
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