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Общество

В России законодательно защитили права собственников приватизированных квартир

«Единая Россия» обеспечила защиту прав 30 млн собственников жилья
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России благодаря принятию закона о 10-летнем сроке исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, закреплено право более 30 млн владельцев жилой недвижимости, полученной в результате приватизации. Об этом сообщил на выездном заседании Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что приватизационные процессы в России охватывали как крупные госпредприятия, так и массовый жилищный фонд.

«Если бы закон не был подготовлен и принят, огромное число добросовестных собственников автоматически попали бы под удар. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено», — подчеркнул Крашенинников.

Парламентарий добавил, что принятый закон нацелен на обеспечение стабильности гражданского оборота, защиту права собственности, а также гарантирует конституционные права российских семей и то, что итоги приватизации не будут пересмотрены по истечении установленного законом периода.

 
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