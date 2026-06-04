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Общество

Названы главные отличия меланомы от родинки

Врач Зурабов: асимметрия и неоднородность цвета отличают меланому от родинки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов в беседе с РИАМО рассказал, как отличить обычную родинку от опасной меланомы.

Доброкачественные образования, по его словам, в большинстве случаев симметричные. Меланомы, как правило, асимметричные.

Еще один признак — цвет, продолжил он. Родинки имеют одну цветовую структуру. У меланом же разные оттенки: черные, коричневые, красные участки, могут быть изъязвления.

«Границы у родинок обычно четкие, ровные. У меланом — неровные, переходящие, то есть визуально довольно сильно отличающиеся. По размерам тут я бы не сказал, потому что бывают и большие родинки, и маленькие меланомы», — отметил онколог.

Один из основных критериев — это изменения, происходящие со временем: смена цвета и границ, появление новых структур, добавил он.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова до этого предупреждала, что посещение солярия может спровоцировать необратимые изменения в структуре кожи и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Она подчеркнула, что искусственный ультрафиолет признан мировым медицинским сообществом безусловным фактором вреда.

Ранее врач дала советы для поддержания здоровья кожи.

 
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