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Общество

Россиянин избил экс-сожительницу за то, что она не жалела о расставании с ним

В Саратовской области мужчина избил бывшую, не сожалевшую о расставании
Shutterstock

В Саратовской области 41-летний мужчина избил экс-сожительницу за то, что та не сожалела о расставании с ним. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 20 мая в городе Аркадаке. Местный житель после расставания с сожительницей пришел в дом на улице Пушкина, чтобы забрать оттуда свои вещи. В ходе общения женщина дала понять, что не сожалеет о прекращении их отношений и резко высказалась в адрес бывшего.

Между ними возник конфликт. В какой-то момент мужчина нанес хозяйке несколько ударов по лицу и толкнул ее.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию, агрессора доставили в отдел. Отмечается, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин избил друга, увидев его в компании бывшей возлюбленной.

 
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