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Общество

Эколог раскрыл, от чего зависит количество комаров летом

Эколог Рыбальченко: жара и засуха не снижают численность комаров
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Жара и засуха не снижают численность комаров. Об этом в интервью РИАМО сообщил эколог Илья Рыбальченко. По его словам, сезон начинается достаточно резко, но это связано скорее не с ростом популяции насекомых, а с тем, что они появляются одновременно.

«Когда у нас лавинообразное тепло или, как сейчас, такая резкая полоса, то тепло, то холодно, то все комары взлетают на охоту одновременно и наводят на нас панику. Для комаров засушливое лето — неприятность, но совершенно не большая проблема», — сказал эксперт.

Для размножения комарам нужна вода (подходят даже лужи). Зной уменьшает количество таких резервуаров, но на популяцию это почти не влияет. По-настоящему сократить численность этих насекомых могут только обитатели водоемов — мальки рыб, головастики и лягушки, добавил Рыбальченко.

Энтомолог Юрий Гниненко до этого говорил, что комаров в этом году не больше, чем обычно. Никакого аномального нашествия нет.

Специалист отметил, что мошка, слепни и другие кровососы в этом году проснутся раньше, однако и их количество не превышает норму.

Ранее россиянам назвали самые эффективные средства от комаров.

 
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