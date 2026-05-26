На Урале задержали и.о. начальника МВД по подозрению в превышении полномочий

В Челябинской области задержан глава МВД по подозрению в превышении полномочий

В Челябинской области сотрудники регионального управления Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали исполняющего обязанности главы МВД Булата Нурписова по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

«Предварительно, когда он был замначальника отдела полиции, освободил от уголовной ответственности бывшего начальника ОМВД района подполковника Звездина. Для этого он отдал своим подчиненным незаконные распоряжения», — говорится в посте.

По информации журналистов, правоохранители уже провели обыски в доме Нурписова и на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Как пишет местный портал 74.RU, ссылаясь на источник, Нурписов якобы обеспечил освобождение от уголовной ответственности за незаконную охоту бывшего начальника районной полиции. Решается вопрос об избрании и.о. главы МВД региона меры пресечения, заключает издание.

Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

