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Общество

Россиянам назвали неожиданные действия, которое отсрочат Альцгеймер

Специалист Крастелев: ведение дневника поможет отсрочить Альцгеймер
Shutterstock/FOTODOM

Ведение дневника, написание писем, использование компьютера и образование, которые относят к «продвинутой грамотности», могут снизить риск развития деменции. Об этом RuNews24.ru рассказал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

«Научные работы показывают, что письмо от руки снижает риск развития слабоумия почти на 40%. А систематическое ведение дневника может помочь отсрочить начало болезни Альцгеймера в среднем на пять лет», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в процессе письма от руки задействуются уникальные зоны мозга, которые отвечают за память, моторику и речь. Это действие может помочь снизить стресс и сохранить ясность ума, заключил Крастелев.

Международная группа ученых до этого выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движений и организация штрихов. Добровольцы выполняли несколько заданий с использованием цифрового планшета и стилуса: рисовали точки и линии, переписывали предложения и записывали текст под диктовку.

Ранее стало известно, на кого факторы риска деменции влияют сильнее всего.

 
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