Россиянин забрался на ЛЭП, чтобы передать привет приятелю

В Приморье экстремал забрался на 20-метровую опору ЛЭП и с верхушки передал видеопривет «Владимиру Александровичу и его сыну». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Вместо балкона или обзорной площадки мужчина выбрал верхушку ЛЭП на высоте около 20 метров. Забравшись на самую высокую точку, он обратился к Владимиру Александровичу и передал привет его сыну. С многометровой высоты экстремал пожелал парню здоровья и «фарта по жизни».

Видео заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

До этого село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины, который не смог спуститься с ЛЭП. Мужчина не смог самостоятельно спуститься вниз, для проведения спасательной операции в селе отключили электричество.

Ранее забравшийся на ЛЭП мужчина оставил без света 20 тысяч домов.