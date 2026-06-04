Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бывшему чемпиону ОИ и экс-главе Пенсионного фонда Дагестана дали пожизненный срок

Экс-главе Пенсионного фонда Дагестана Муртазалиеву заочно дали пожизненный срок
Социалный фонд России

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главу отделения Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева за организацию убийства высокопоставленного полицейского и покушения на муниципального депутата. Кроме того, его обвиняют в финансировании терроризма, сообщил ТАСС представитель суда.

Согласно материалам дела, в июле 2010 года, будучи руководителем Пенсионного фонда Дагестана, Муртазалиев решил организовать за вознаграждение нападения на замначальника центра противодействия экстремизму при МВД по Дагестану и покушение на убийство замглавы администрации муниципального образования «Городской округ город Кизляр».

Фигуранта заочно приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу.

Помимо этого, как пишет «Коммерсантъ», в начале 2009 года в Кизлярском районе Дагестана было организовано незаконное вооруженное формирование, планировавшее создать на территории Северного Кавказа исламское государство.

Муртазалиев, в это время занимавший пост главы Кизлярского района, по версии следствия, захотел сотрудничать с террористами для личных целей и в сентябре 2009 года передал одному из участников банды 2,7 млн рублей.

В 2015 году фигурант уехал из России и с тех пор находится в международном розыске. Тогда же Муртазалиева заочно арестовали.

Сагид Муртазалиев — российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, чемпион мира 1999 года и Европы 2000 года. За спортивные успехи был награжден орденом Почета. С 2010-го по 2015 год возглавлял отделение Пенсионного фонда России по Дагестану

Ранее названа сумма ущерба по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!