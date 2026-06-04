Бывшему чемпиону ОИ и экс-главе Пенсионного фонда Дагестана дали пожизненный срок

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главу отделения Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева за организацию убийства высокопоставленного полицейского и покушения на муниципального депутата. Кроме того, его обвиняют в финансировании терроризма, сообщил ТАСС представитель суда.

Согласно материалам дела, в июле 2010 года, будучи руководителем Пенсионного фонда Дагестана, Муртазалиев решил организовать за вознаграждение нападения на замначальника центра противодействия экстремизму при МВД по Дагестану и покушение на убийство замглавы администрации муниципального образования «Городской округ город Кизляр».

Фигуранта заочно приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу.

Помимо этого, как пишет «Коммерсантъ», в начале 2009 года в Кизлярском районе Дагестана было организовано незаконное вооруженное формирование, планировавшее создать на территории Северного Кавказа исламское государство.

Муртазалиев, в это время занимавший пост главы Кизлярского района, по версии следствия, захотел сотрудничать с террористами для личных целей и в сентябре 2009 года передал одному из участников банды 2,7 млн рублей.

В 2015 году фигурант уехал из России и с тех пор находится в международном розыске. Тогда же Муртазалиева заочно арестовали.

Сагид Муртазалиев — российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, чемпион мира 1999 года и Европы 2000 года. За спортивные успехи был награжден орденом Почета. С 2010-го по 2015 год возглавлял отделение Пенсионного фонда России по Дагестану

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