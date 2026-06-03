Банк России увидел тенденцию к снижению активности мошенников

Центральный банк РФ фиксирует в стране тенденцию к снижению активности мошенников. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, пишет ТАСС.

По словам специалиста, сейчас данный тренд «достаточно устойчив».

«Кажется, что в совокупности все принимаемые меры и на стороне банков, и на стороне, наверное, повышения некой киберграмотности, финансовой грамотности, свой эффект дают. Плюс заработали полноценные инструменты: и «вторая рука», и кредитное охлаждение», — отметил представитель регулятора.

Мамута добавил, что все предпринимаемые шаги способствуют уменьшению пространства для осуществления злоупотреблений, которые себе позволяют аферисты.

«Просто идут теперь не массовые атаки, а скорее больше индивидуальная работа на более крупный чек, если можно так выразиться», — пояснил специалист.

В мае министерство внутренних дел РФ предупредило, что мошенники продолжают использовать вымышленные термины и несуществующие процедуры, чтобы убедить людей в законности своих требований и заставить их действовать быстро. Бросать трубку стоит, если собеседник начинает говорить о «безопасном счете», «дистанционном обыске», «защищенной банковской ячейке», «декларации наличных средств». Как рассказали в ведомстве, чем более официально и необычно звучит формулировка, тем выше вероятность того, что незнакомец пытается провернуть мошенническую схему.

Ранее эксперт раскрыл главную «фишку» мошенников, обманывающих россиян.