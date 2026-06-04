Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне, отправляющие много голосовых сообщений, оказались на грани выгорания

Сотрудники с долей голосовых сообщений более 50% находятся на грани выгорания
Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Голосовые сообщения в рабочих чатах разделяют российские офисы на два лагеря. Один из них явно проигрывает в продуктивности, показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первая группа — «говоруны» (около 30% сотрудников). Они активно отправляют голосовые и искренне не понимают, почему кого-то это может раздражать. Им кажется, что так быстрее, удобнее и душевнее. Чаще всего встречаются в креативных отделах (маркетинг, дизайн, контент).

Вторая — «чтецы» (около 60%). Они всеми силами избегают голосовых и раздражаются, когда их присылают. Предпочитают текст, потому что его можно быстро пробежаться глазами, перечитать спорный момент и легко найти в истории.

Аналитики заметили корреляцию: сотрудники, которые резко переходят с текста на голосовые, часто находятся в состоянии повышенной нагрузки или эмоционального истощения.

Эксперты отмечают, что текст требует структуры. Голосовое сообщение позволяет обойти этот этап — человек проговаривает то, что приходит в голову, без предварительной обработки. Сообщение становится длиннее и требует от получателя дополнительных усилий. Текст экономит время тому, кто слушает. Голосовое — тому, кто говорит.

Доля голосовых сообщений коррелирует с уровнем стресса. Те, у кого доля войсов превышает 50%, с вероятностью 74% находятся в состоянии предвыгорания или уже демонстрируют признаки эмоционального истощения.

Первый способ — внедрение корпоративного этикета. В некоторых компаниях голосовые сообщения в общих рабочих чатах запрещены. Они допускаются только в личной переписке и при условии предварительного согласования. Это позволило снизить время на обработку входящих сообщений в среднем на 18%.

Второй способ — технический. Современные мессенджеры позволяют автоматически преобразовывать голосовое сообщение в текст. Это требует от отправителя дополнительных 5–7 секунд, но экономит получателю в среднем одну минуту на каждое сообщение.

Третий, наиболее радикальный вариант — полный запрет голосовых сообщений в корпоративных каналах коммуникации.

Голосовые сообщения создают системный дисбаланс: отправитель экономит свое время за счет времени получателя. По мере роста доли таких сообщений накапливаются потери, влияющие на командную продуктивность. Это не вопрос личных предпочтений, а инструмент снижения операционных издержек и сохранения фокуса сотрудников.

Ранее россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!