Россияне, отправляющие много голосовых сообщений, оказались на грани выгорания

Сотрудники с долей голосовых сообщений более 50% находятся на грани выгорания

Голосовые сообщения в рабочих чатах разделяют российские офисы на два лагеря. Один из них явно проигрывает в продуктивности, показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первая группа — «говоруны» (около 30% сотрудников). Они активно отправляют голосовые и искренне не понимают, почему кого-то это может раздражать. Им кажется, что так быстрее, удобнее и душевнее. Чаще всего встречаются в креативных отделах (маркетинг, дизайн, контент).

Вторая — «чтецы» (около 60%). Они всеми силами избегают голосовых и раздражаются, когда их присылают. Предпочитают текст, потому что его можно быстро пробежаться глазами, перечитать спорный момент и легко найти в истории.

Аналитики заметили корреляцию: сотрудники, которые резко переходят с текста на голосовые, часто находятся в состоянии повышенной нагрузки или эмоционального истощения.

Эксперты отмечают, что текст требует структуры. Голосовое сообщение позволяет обойти этот этап — человек проговаривает то, что приходит в голову, без предварительной обработки. Сообщение становится длиннее и требует от получателя дополнительных усилий. Текст экономит время тому, кто слушает. Голосовое — тому, кто говорит.

Доля голосовых сообщений коррелирует с уровнем стресса. Те, у кого доля войсов превышает 50%, с вероятностью 74% находятся в состоянии предвыгорания или уже демонстрируют признаки эмоционального истощения.

Первый способ — внедрение корпоративного этикета. В некоторых компаниях голосовые сообщения в общих рабочих чатах запрещены. Они допускаются только в личной переписке и при условии предварительного согласования. Это позволило снизить время на обработку входящих сообщений в среднем на 18%.

Второй способ — технический. Современные мессенджеры позволяют автоматически преобразовывать голосовое сообщение в текст. Это требует от отправителя дополнительных 5–7 секунд, но экономит получателю в среднем одну минуту на каждое сообщение.

Третий, наиболее радикальный вариант — полный запрет голосовых сообщений в корпоративных каналах коммуникации.

Голосовые сообщения создают системный дисбаланс: отправитель экономит свое время за счет времени получателя. По мере роста доли таких сообщений накапливаются потери, влияющие на командную продуктивность. Это не вопрос личных предпочтений, а инструмент снижения операционных издержек и сохранения фокуса сотрудников.

Ранее россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения.