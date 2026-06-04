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Врач назвала самую полезную муку

Врач Кашух: цельнозерновая мука — лидер по полезным свойствам
Andreas Poertner/Shutterstock/FOTODOM

Польза муки зависит в первую очередь от способа ее создания. Чем меньше зерно подвергалось обработке, тем больше в нем сохраняется ценных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Чтобы сделать пшеничную муку высшего сорта, из которой обычно пекут белый хлеб и булочки, из зерна удаляют шелуху и зародыш, то есть именно те части, где сосредоточены минералы, витамины и клетчатка. Поэтому с точки зрения диетологии такую муку нельзя назвать очень полезной — пищевых волокон и витаминов в ней остается мало», — объяснила она.

Лидер по полезным свойствам — цельнозерновая мука. Ее получают путем перемалывания зерна без удаления оболочки и зародышевой части. В цельнозерновой муке сохранены витамины группы В, бета-каротин, марганец, селен, магний и железо. Также сохраняется много пищевых волокон (клетчатки), которые служат пребиотиком — питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на иммунитет и общее состояние здоровья. Еще она содержит белок — около 9 г на 100 г продукта.

Помимо пшеничной цельнозерновой, есть несколько альтернативных видов муки, которые можно использовать для выпечки.

Гречневая мука богата витаминами группы В, железом, магнием и белком. Она подходит для диабетиков и людей, следящих за весом, так как у нее низкий гликемический индекс.

Льняная мука содержит много клетчатки и полезных омега-3 жирных кислот. Она поддерживает здоровье кишечника и способствует снижению уровня системного воспаления в организме.

Нутовая мука богата магнием, медью и железом. Также это ценный источник растительного белка.

Рисовая мука — безглютеновый продукт, содержащий марганец, селен и витамины группы В. Однако важно помнить, что у рисовой муки высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом и ожирением стоит использовать ее в небольших количествах.

Амарантовая мука содержит уникальное вещество сквален, которое проявляет выраженные антиоксидантные свойства, защищая клетки от окислительного стресса, и полиненасыщенные жирные кислоты, подавляющие хроническое воспаление, а еще в ней довольно много белка — 13 г на 100 г продукта.

«Если вы не готовы полностью отказаться от привычной пшеничной муки высшего сорта, оптимальный вариант — заменять 15–20% белой муки на цельнозерновую или альтернативные виды, такие как нутовая и льняная. Это существенно повысит питательную ценность выпечки, обогатив ее витаминами, минералами и клетчаткой, без резкого изменения вкуса и текстуры привычных блюд», — резюмировала врач, эксперт Лаборатории «Гeмотест».

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