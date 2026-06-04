Психолог объяснила, как понять, что у вас синдром спасателя, и перестать всех жалеть

Психолог Мизерная: желание спасать других — это не доброта, а собственный страх

Желание помогать окружающим традиционно воспринимается как положительное качество. Но иногда оно перерастает в устойчивую модель поведения, при которой человек системно игнорирует собственные потребности и берет на себя ответственность за чужую жизнь, рассказала «Газете.Ru» психолог Кристина Мизерная.

Такое состояние называют синдромом спасателя. Оно редко осознается как проблема, поскольку внешне выглядит как забота и участие. Однако на практике именно эта модель часто приводит к эмоциональному истощению и разрушению границ.

Один из ключевых признаков — ощущение, что без вас другие не справятся. Человек берёт на себя решение чужих проблем, даёт советы и включается в ситуации, которые напрямую его не касаются. При этом он может испытывать сильное напряжение, если не может помочь.

Такое поведение часто сопровождается трудностью отказа. Человеку сложно сказать «нет», даже если просьба выходит за рамки его возможностей. Он соглашается, чтобы избежать чувства вины или страха испортить отношения.

«В основе этого лежит не столько доброта, сколько страх. Страх быть ненужным, отвергнутым или недостаточно хорошим. Помощь становится способом удержать отношения и подтвердить свою ценность», — отмечает психолог.

Корни такого поведения часто уходят в прошлый опыт. Это может быть воспитание, в котором любовь и одобрение зависели от полезности, или ситуации, где человеку приходилось рано брать на себя ответственность.

«Если в детстве человек получал внимание только тогда, когда был удобным или полезным, он переносит эту модель во взрослую жизнь», — объясняет Мизерная.

Со временем эта модель дает обратный эффект. Человек сталкивается с усталостью и внутренним раздражением. Он чувствует, что отдает больше, чем получает, но не может изменить поведение.

Кроме того, спасая другого, человек лишает его возможности справляться самому. Это формирует зависимые отношения, в которых баланс нарушается.

Чтобы выйти из этого состояния, первый шаг — осознание происходящего. Важно заметить, в каких ситуациях человек берёт на себя лишнюю ответственность. Следующий этап — работа с границами. Это умение отказывать, не испытывая чувства вины, и позволять другим людям самостоятельно решать свои проблемы.

«Поддержка — это не спасение. Это возможность быть рядом, не забирая у другого его ответственность и не разрушая себя», — говорит Мизерная.

«Здоровые отношения строятся не на спасении, а на взаимности. Когда каждый отвечает за себя, появляется пространство для настоящей близости», — заключает психолог.

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